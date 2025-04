Store demonstrasjoner mot Trump og Musk

Tusenvis av demonstranter strømmet lørdag til gatene i byer over hele USA som følge av president Donald Trumps varslede handelskrig, skriver Financial Times (FT).

Demonstrasjonene skjer etter at Trump onsdag innførte tollsatser mot nesten samtlige land, som igjen har ført til at massive verdier har forduftet på børsene de siste dagene.

Ifølge FT har protestene dreid seg om alt fra Trump-administrasjonens politikk, tollsatser, masseopsigelser i offentlig sektor, deportasjoen av immigranter og trusler om å innvadere i Grønland.

Det har også samlet seg demonstranter i europeiske byer som London, Lisboa og Paris, i tillegg til demonstrasjoner utenfor en Tesla-forretning i Berlin.

Ved National Mall i Washington DC holdt demonstrantene plakater med påskrifter som «Send Musk to Mars» og «Make my 401k Great Again».

En demonstrant ved navn Peter sier at han kom fra Annapolis i Maryland for å stå i mot det han mener er et angrep på demokratiet av Trump og Musk.

En annen demonstrant, Maya, sier hun var til stede for å protestere mot oligarki og toll som skader arbeiderklassen.

MARKERING: Demonstranter i San Francisco lørdag. Foto: AP

I USA er det «Hands OFF!!»-bevegelsen med over 150 grupper bak seg, og som har organisert demonstrasjoner i over tusen byer.

«Massemobiliseringsdagen er vår beskjed til verden om at vi ikke tillater ødeleggelsen av styresettet og økonomien vår», sto det på en av plakatene i Washington.

Ifølge FT var demonstrasjonene lørdag de første store markeringene mot administrasjonen siden Trump begynte sin andre presidentperiode i januar.

Talere ved demonstrasjonen i Washington DC ba både republikanere og demokrater om å slå ned på Trumps økonomiske politikk.

«Tollene er ikke bare dumme, de er ulovlige, de er grunnlovsstridige, og vi kommer til å snu dette rundt», sier demokraten Jamie Raskin.