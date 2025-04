Vurderer mottiltak mot Trump-toll

EU vil de neste dagene jobbe for å presentere en samlet front mot president Donald Trumps varslede tollsatser, og vil sannsynligvis legge frem målrettede tiltak mot import fra USA, skriver Reuters.

Om EU skulle gjøre dette legger unionen seg på samme linje som Kina og Canada, og vil med det kunne eskalere det flere frykter vil bli en global handelskrig.

Reuters skriver videre at Europakommisjonen mandag vil presentere en liste over amerikanske varer som kan bli omfatted av ekstra toll. Listen over mottiltak kan inkludere varer som tanntråd, diamanter, kjøtt, korn, tyggegummi, støvsugere og toalettpapir, skriver nyhetsbyrået.

Spesielt amerikansk brennevin har fått en del oppmerksomhet. Kommisjonen har tidligere truet med ekstra toll på dette som svar på Trumps 25 prosent toll på stål og aluminium. Det har igjen ført til at presidenten har truet med 200 prosent toll på europeisk produsert vin.

Mandag vil det også holdes et møte blant EUs medlemsland i Luxemburg, om hvordan man bør respondere på tollsatsene.

Samlet front

EU-kilder sier ifølge Reuters at målet med møtet er å legge et samlet grunnlag for forhandlinger med USA om å fjerne tollsatsene, men også å samle seg rundt en plan for mottiltak dersom forhandlingene ikke fører frem.

Blant EU-landene er det mange meninger om hvordan man best bør respondere. Frankrike med president Emmanuel Macron har uttalt at EU bør jobbe med en pakke som ikke kun går på tollsatser.

Irland har tatt til ordet for et overveid svar på tollsatsene, mens Italia har satt spørsmålstegn ved om EU bør svare i det hele tatt.

«Det er en vanskelig balanse. Tiltakene kan ikke være for svake slik at de ikke fører USA til forhandlingsbordet, men de kan heller ikke være så sterke at det fører til en eskalering, sier en kilde til Reuters.

Eventuelle mottiltak vil uansett gå til avstemming onsdag, og vil da kunne tre i kraft i to runder, der de minste tiltakene kan komme allerede 15. april mens resten vil skje en måned senere, skriver nyhetsbyrået.