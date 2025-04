– Rapporten er at vi så godt som var i mål med en avtale om Tiktok, ikke en avtale, men ganske nært, og at Kina så endret den på grunn av toll. Om jeg hadde gitt et lite kutt i tollsatsene, ville de ha godtatt avtalen på et kvarter, noe som viser makten i tollsatsene, sa Trump til journalister om bord Air Force One søndag.

Det ble lørdag kjent at en avtale der Tiktok skulle få en amerikansk versjon der amerikanske eiere var i flertall, hadde strandet.

Forhandlingene kom i gang etter at USAs høyesterett bestemte at Tiktok, som er eid av det Beijing-baserte selskapet Bytedance, ikke lenger skulle være tilgjengelig i USA. Begrunnelsen er at plattformen kan true USAs sikkerhet.

Forbudet er i tråd med et vedtak fra Kongressen i fjor om at det kinesiske eierselskapet Bytedance måtte selge Tiktok i USA innen en viss frist for å unngå et forbud. Plattformen har 170 millioner brukere i USA.

Trump forlenget fredag denne fristen med ytterligere 75 dager, dagen etter han skjerpet tollsatsene på all kinesisk import med 34 prosent.

Bytedance har bekreftet at de er i samtaler med den amerikanske regjeringen om en løsning, men advarer om at det er flere nøkkelspørsmål igjen å besvare.