USAs forsvarsminister Pete Hegseth vil reise til Panama tidlig denne uken, ettersom Trump-administrasjonen øker presset på det latinamerikanske landet på grunn av angivelig kinesisk innflytelse, skriver Financial Times.

President Donald Trump har gjentatte ganger truet med å ta tilbake kontrollen over Panamakanalen, den 110 år gamle vannveien som håndterer rundt 5 prosent av verdens sjøhandel. Trump mener at det Hongkong-baserte konglomeratet CK Hutchison, som har konsesjon for to havner ved kanalens ender, utgjør en nasjonal sikkerhetsrisiko.

Les også Mærsk-datter har kjøpt jernbane ved Panamakanalen APM Terminals, som er et datterselskap av det danske fraktselskapet AP Møller-Mærsk, har kjøpt et jernbaneselskap ved Panamakanalen.

Tilbød 250 mrd.

Som svar på det amerikanske presset, har en investorgruppe ledet av BlackRock tilbudt å kjøpe CK Hutchisons havnevirksomhet for 22,8 milliarder dollar. Imidlertid insisterer kinesiske myndigheter å granske avtalen, noe som har skapt usikkerhet om hvorvidt den vil bli fullført.

Hegseth skal delta på den sentralamerikanske sikkerhetskonferansen i Panama, og skal møte Panamas president José Raúl Mulino. Pentagon hevder besøket skal styrke partnerskapet med Panama og støtte en fredelig og trygg vestlig halvkule.

Amerikansk militærpersonell har nylig deltatt i øvelser i Panama, og det rapporteres at Det hvite hus har vurdert å øke den militære tilstedeværelsen i landet – inkludert muligheten for å ta kontroll over kanalen med makt.

Panama på sin side påpeker at kanalen styres av en uavhengig myndighet og at landets suverene kontroll ikke er til forhandling, skriver FT.

Les også Trump avviser skyld for børsfall: – Må ta medisinen President Trump forsvarer det nye tollregimet og vil ikke ha skylden for børsuroen. Oljeprisen har stupt ti dollar, noe som betyr titalls milliarder kroner i lavere fri kontantstrøm til staten, melder ABG.

Revisjon av salg

Samtidig gjennomfører Panamas riksrevisor en revisjon av CK Hutchisons kanal-konsesjon, etter påstander fra lokale politikere om uregelmessigheter, skriver FT.

CK Hutchison hevder salget er kommersielt og ikke påvirket av politisk press.

– Besøket viser hvor viktig Panama har blitt for amerikansk utenrikspolitikk, sier statsvitenskapsprofessor ved University of North Texas, Orlando Pérez, og legger til at funn i revisjonen kan føre til økt press på myndighetene i Panama.