Mandag ettermiddag langet USAs president Donald Trump ut mot Kinas motsvar til Trump-tollen, der Kina innførte en toll mot produkter fra USA på 34 prosent, det samme USA innførte mot dem.

Nå krever han at Kina trekker tilbake tollen, ellers vil han innføre ytterligere toll på 50 prosent mot Kina fra onsdag.

Les også Trump truer Kina med ytterligere 50 prosent toll Donald Trump raser etter Kinas motsvar med 34 prosent toll på varer fra USA, og truer med å innføre ytterligere 50 prosent toll fra 9. april.

Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand, mener Trumps trussel er en klar eskalering av handelskrigen.

– Dette er Trump minutt for minutt, sier Chen.

– Hvis det blir alvor, mener jeg det er en eskalering. Kina innførte et motsvar på 34 prosent, som er det samme som Trump kunngjorde mot dem, men Trump tolker tydeligvis motsvaret som en eskalering.

Kan ramme USA hardt

Han mener at Trump spiller et farlig spill, for hvis Kina svarer med samme mynt og introduserer en tilsvarende 50 prosent toll eller begrenser tilgangen til sjeldne jordarter, vil det få alvorlige følger for USA.

– Hvis Kina gjengjelder med 50 prosent, vil det ramme amerikanske selskaper som Tesla og Apple hardt, samt resten av den amerikanske økonomien, sier Chen.

Meldingen fra Trump kom kort tid etter at en falsk nyhet om at USA skulle vurdere en tollpause på 90 dager sendte Wall Street til værs, før de falt tilbake da Det hvite hus avkreftet ryktene. Samtidig meldte også EU-leder Ursula von der Leyen at EU har tilbudt USA en avtale om null toll på industrivarer, dersom USA på samme vis vil legge null toll på europeiske varer som kommer inn i USA.

Les også Full forvirring på Wall Street En tilsynelatende falsk tollmelding og et tollforslag fra EU gir enorme markedssvingninger på Wall Street mandag.

– Markedene virker forvirrede nå, med Trumps gameshow og Joker Nord på toppen, sier Chen.

Han viser til at Trumps «frigjøringsdag» og tollpolitikk har virket svært uprofesjonelt.

– Trumps toll-plakat er så nærme gameshow man kommer, og tollsatsene er ikke sortert alfabetisk engang, og beregningen av tollsatser mot USA, som egentlig bare er handelsunderskudd, er helt «Joker Nord», sier forvalteren.