Republikanere om toll og børsuro: – Alle er bekymret

President Trumps nye tollregime og det påfølgende kaoset i aksjemarkedet får blodtrykket til å stige blant mange republikanere på Capitol Hill, melder Axios.

Flere tungvektere i partiet gir uttrykk for at tollpolitikken både kan skade økonomien og svekke partiets stilling i hjemstatene.

«Jeg håper bare de ikke blir langvarige,» sa en republikansk representant i Representantenes hus, som ønsket å uttale seg anonymt om Trump-tollene overfor avisen.

«Det gjør alle urolige,» sa leder for bevilgningskomiteen i Representantenes hus, Tom Cole.

«Eh, ja. Åpenbart er alle bekymret,» sa representant Mike Simpson fra Idaho til Axios da han ble spurt om markedsreaksjonene skaper uro blant lovgiverne.

Les også Musk forsøkte å stoppe Trump Elon Musk forsøkte å få USAs president Donald Trump til å droppe innføringen av global toll på varer som importeres til USA, skriver Washington Post.

Skepsis

Republikanerne har tradisjonelt vært et parti for frihandel, og selv om den globalistvennlige fløyen har blitt svekket under Trumps ledelse, er den fortsatt en merkbar kraft i Kongressen. Noen republikanere er fortsatt grunnleggende motstandere av handelshindre, mens andre først og fremst frykter for sin politiske posisjon hjemme.

«Reaksjonen min på tollene er blandet,» sa Cole, som representerer et jordbruksdominert distrikt som risikerer å bli hardt rammet.

Representant Simpson sier enkelte medlemmer kommer til å ta opp saken direkte med administrasjonen.

«Når jeg har gjort det, har de lyttet,» sa Simpson.

Les også Spår «blodbad» for Trump & Co. Ted Cruz advarer Det republikanske parti om et «blodbad» i mellomvalget i 2026 hvis Trumps tollsatser leder til resesjon i USA, samt en «forferdelig skjebne» for den amerikanske økonomien.

Lovforslag for å begrense presidenten

Et tiltak mot tollpolitikken kommer nå fra representant Don Bacon fra Nebraska. Han foreslår en lov som gir Kongressen rett til å blokkere tollvedtak gjort av presidenten.

«Jeg er sikker på at folk kommer til å se på det lovforslaget,» uttalte Dusty Johnson, leder for den pragmatiske Main Street-gruppen i Representantenes hus.

Flere republikanere er likevel skeptiske til lovforslaget, ikke minst fordi Trump allerede har truet med å legge ned veto.

«Tror du virkelig at et sånt lovforslag blir signert av presidenten? Jeg tviler. Så hvorfor kaste bort tiden?» uttalte Simpson.