Børsfallet: «No pain, no gain»

Mediepanikken etter Trumps varslede tolløkninger er til å ta og føle på. Markedene er stive av skrekk, aksjene faller, og kommentariatet hiver seg rundt for å varsle dommedag. Men dette er ikke et tegn på en president som har mistet grepet. Tvert imot – markedet var overmodent for korreksjon, og børsfallet er en kalkulert bivirkning av en gjennomtenkt strategi med dype røtter i økonomisk teori og politisk nasjonalisme. Strategien er tilpasset en tid der global samhandel ikke lenger er et naivt samarbeid, men hard geopolitisk konkurranse.

Det er innkalkulert at markedet må blø før blodet stivner og musklene vokser

Trumps økonomisk-politiske sjefrådgiver Stephen Miran er ingen idiot. Han har en doktorgrad i økonomi fra Harvard, og i november i fjor skrev han et dokument mange nå har lest: «A User’s Guide to Restructuring the Global Trading System», som forklarer mye av grunnlaget for Trump-leirens tenkning. Når Kina subsidierer sine fremvoksende teknologier med statlig kapital, og Europa reiser stadig strengere regulatoriske murer, må USA svare med muskler – ikke med markedsnaivitet.

Muskelbruken har klare røtter i kjent økonomisk nasjonalisme. Her bør historieløse markedskommentatorer og ideologiske frihandelsapostler ta seg tid til et gjensyn med en av USAs «founding fathers», Alexander Hamilton (1755–1804), som var finansminister under George Washington, samt den tysk-amerikanske nasjonaløkonomen Friedrich List (1789–1846), som er blitt kalt for den amerikanske proteksjonismens far.

De tok begge til orde for å øke tollsatser på importerte varer, samtidig som de støttet frihandel med innenlandske varer, og uttalte at kostnaden ved en toll bør sees på som en investering i nasjonens fremtidige produktivitet.

Strategien har også teoretisk støtte i moderne strategisk handelsteori – særlig arbeidet til Brander & Spencer på 80-tallet – som viser hvordan stater kan hjelpe egne selskaper å vinne globale markedsandeler gjennom målrettet industripolitikk. Stephen Miran kombinerer dette med den klassiske «infant industry»-tankegangen, for skal USA reindustrialisere, må enkelte næringer skjermes til de står på egne ben.