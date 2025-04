Da Senterpartiet gikk ut av regjeringen, var det ikke åpenbart flertall for milliardprosjektet på Melkøya, som handler om å bytte ut gasskraften som driver Equinors anlegg med strøm fra strømnettet.

Men nå har altså Venstre og KrF blitt med på en såkalt flertallsmerknad om at man tar avstand fra å trekke tilbake lovlig gitte tillatelser. Det var VG som først omtalte nyheten.

I utgangspunktet var det altså kun Arbeiderpartiet og Høyre som ønsket å støtte prosjektet, som har vært kontroversielt av flere grunner. Men i energi- og miljøkomiteen snudde stemningen igjen.

– Det var ekstremt mye som sto på spill. Hvis forslagene om reversering hadde blitt vedtatt et og et halvt år senere, etter at arbeidene er i gang og det allerede er investert flere milliarder kroner, ville Norge ha fremstått som en bananrepublikk, sier saksordfører Bård Ludvig Thorheim (H) til avisa.

Det er nemlig ikke klart om Stortinget har mulighet til å trekke tilbake tillatelser regjeringen allerede har gitt.

Partiene i komiteen har også samlet seg om et annet flertall: Alle prosjekter det er søkt om for ny kraft i Finnmark, skal realitetsbehandles med sikte på å være ferdige i 2030. Dette har vært en av bekymringene knyttet til Melkøya-elektrifisering: at det ikke produseres nok kraft i Nord-Norge til å dekke det som Melkøya krever.

