Det amerikanske forsvarsdepartementet kan komme til å trekke tilbake rundt 10.000 soldater fra Øst-Europa, ifølge seks anonyme amerikanske og europeiske tjenestemenn som den amerikanske nyhetskanalen har snakket med.

De berørte soldatene skal være blant de 20.000 som Joe Bidens regjering sendte til Europa i 2022 som et ledd i å styrke forsvaret av Ukrainas naboland etter den russiske invasjonen i full skala. Saken er fortsatt under diskusjon, men ifølge opplysningene kan halvparten av dem nå bli trukket ut.

Rapporten kommer samtidig som USAs president Donald Trump forsøker å få sin russiske motpart Vladimir Putin til å gå med på en våpenhvile i Ukraina.

Ifølge NBC News ser de europeiske kildene forslaget som et bevis på at USA nå svikter sine langvarige allierte i Europa – til Putins fordel.

– Russerne kommer til å se reduserte amerikanske styrker som en svekkelse av Europas avskrekkingsmidler. Det vil øke deres vilje til å blande seg inn på ulike måter i Europa, sier Seth Jones ved tankesmia CSIS.

President Trump har flere ganger gjort det klart at USA ønsker at Europa tar større ansvar for sitt eget forsvar, slik at USA kan rette mer militære ressurser inn mot Kina og andre områder.

