På mandag raste USAs president Donald Trump mot Kina, som har varslet gjengjeldelsestoller på 34 prosent mot USA, det samme som Trump har innført mot dem.

«Dersom Kina ikke trekker tilbake sin økning på 34 prosent – som kommer i tillegg til deres allerede langvarige handelsmisbruk – innen i morgen, 8. april 2025, vil USA ilegge YTTERLIGERE tariffer på Kina på 50 prosent, gjeldende fra 9. april», skrev presidenten på sin nettside Truth Social.

Kina har imidlertid varslet at de vil gjengjelde hvis Trump hever tollsatsene mer, og sier de vil «kjempe til siste slutt».

Tirsdag ettermiddag skriver Trump at Kina desperat ønsker å inngå en avtale med USA.

«Kina ønsker desperat å inngå en avtale, men de vet ikke hvordan de skal starte. Vi venter på at de skal ringe. Det vil skje! GUD VELSIGNE USA», skriver presidenten.



Samtale med Sør-Korea

I det samme innlegget opplyser Trump om at han har hatt en samtale med presidenten i Sør-Korea.

«Vi snakket om deres enorme og uholdbare overskudd, tollsatser, skipsbygging, storskala kjøp av amerikansk LNG, deres fellesprosjekt i en Alaska-rørledning, og betaling for den store militære beskyttelsen vi gir Sør-Korea», skriver Trump.

«De begynte med disse militære betalingene under min første periode, milliarder av dollar, men søvnige Joe Biden, av ukjente grunner, avsluttet avtalen. Det var et sjokk for alle! Uansett, vi har rammene og sannsynligheten for en flott AVTALE for begge land. Deres toppTEAM er på et fly på vei til USA, og ting ser bra ut.»

Han trekker videre frem at USA forhandler med «mange andre land», som «alle ønsker å inngå avtale med USA».

«Akkurat som med Sør-Korea, tar vi opp andre temaer som ikke dekkes av handel og toll, og får dem forhandlet også. “ÉN STOPP SHOPPING” er en vakker og effektiv prosess!!!», skriver Trump.