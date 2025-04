Samtalene har pågått siden valget i februar, der CDU/CSU ble størst. Tirsdag sa en høytstående folkevalgt til DPA at partiene var inne på oppløpssiden av forhandlingene, men etter nesten 13 timer med forhandlinger, ble samtalene rundet av for dagen like før midnatt tirsdag kveld.

Det skjedde etter motstridende meldinger om en mulig enighet i flere medier. TV-kanalene NTV og RTL siterte kilder på at forhandlingene var over og at en ny regjering blir presentert onsdag.

Men to personer med kjennskap til forhandlingene sa til nyhetsbyrået Reuters at en avtale ennå ikke er helt klar. Siden gikk NTV tilbake på sin første melding.

De «siste meterne er de mest slitsomme», men «innsatsen vil være verdt det», sa SPDs Anke Rehlinger, som er delstatsminister i Saarland vest i Tyskland, sa til journalister tirsdag kveld.

– Det må gå raskt, det må gå bra, la CDU-politikeren Jens Spahn til i Berlin.

Tida begynner å bli knapp om det skal komme på plass en ny regjering før påske, slik Friedrich Merz, som etter alt å dømme blir landets neste statsminister, ønsker.

En eventuell koalisjonsavtale vil imidlertid fortsatt kreve godkjenning fra SPDs medlemmer. Enkelte CDU-medlemmer har også bedt om en avstemning, men den høytstående CDU-politikeren Thorsten Frei har sagt at det holder med godkjenning på en mindre partikonferanse.

