Tollsatsene vil intensivere legemiddelprodusenter til å flytte driften til USA, sa Trump på et arrangement tirsdag kveld.

Trump har tidligere innført 25 prosent toll på import av biler til USA og en såkalt grunntoll på 10 prosent for alle varer globalt. I tillegg har han varslet skreddersydde tollsatser på import fra 60 land han omtaler som «verstingene», og disse trer i kraft onsdag. Det innebærer blant annet 20 prosent toll på varer fra EU og 15 prosent for varer fra Norge. For import fra Kina blir tollsatsene på hele 104 prosent.

Tolltiltakene har ført til svært nervøs stemning på verdens børser, og det overordnede bildet viser jevnt over nedgang.

«Gjengjeldelsestoll» trådt i kraft

Samtidig trådte Trumps økte tollsatser på rundt 60 land, deriblant Norge, i kraft klokka 6 onsdag morgen.

Kina er hardest rammet. For kinesiske varer som importeres til USA, er tollsatsen hele 104 prosent.

For EU er den 20 prosent, og for Norge er den 15 prosent. I tillegg har Trump allerede innført en global grunntoll på 10 prosent for all import til USA, og det er 25 prosent toll på import av biler til USA.

I tillegg sa Trump tirsdag at han «veldig snart» vil komme med en stor kunngjøring om toll på import av legemidler.

Tollpolitikken har utløst nedgang og uro på verdens børser. Samtidig har Trump-administrasjonen innledet samtaler med flere land som er omfattet av tollpolitikken.

Trump har begrunnet tolløkningene med andre lands toll på varer fra USA og handelsunderskudd. Ifølge presidenten er USA blitt utnyttet økonomisk av andre land i mange tiår.

