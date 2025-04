– Jeg vil ha et moderne yrkesskaderegelverk som gir trygghet i arbeidslivet for alle. Arbeidstakere må sikres økonomisk og personlig hvis du blir skadet på jobb eller pådrar deg en sykdom på grunn av arbeidet, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

I dag er det norske yrkesskaderegelverket todelt. Man er dekket av både folketrygden og en lovpålagt forsikring fra arbeidsgiver. Dagens ordning sikrer at arbeidstakere får full erstatning dersom man blir skadet eller syk av jobben.

Brenna mener likevel at det er på tide med en oppdatering. Hun foreslår blant annet en sikkerhetsventil for sykdommer som ikke er tatt opp på yrkessykdomslista. Med denne sikkerhetsventilen skal sykdommer som ikke står på dagens yrkessykdomsliste, kunne gi grunnlag for erstatning.

I tillegg vil hun opprette et utvalg som skal gjøre jevnlige vurderinger av hvilke sykdommer som skal på listen. Hun påpeker at dagens liste i hovedsak er uendret siden 1958.

– Utvalget skal blant annet bestå av partene i arbeidslivet, slik at de som er tett på folks arbeidshverdag, kan involveres mer enn i dag, sier Brenna.

