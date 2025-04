EU med tollsvar

Det kommer som et svar etter at president Donald Trump i februar innførte 25 prosent toll på unionens eksport av stål og aluminium til USA.

Et flertall av EUs 27 medlemsland stemte onsdag for sanksjonene, hvorav noen vil tre i kraft i midten av april. Tollene vil rette seg inn mot politisk sensitive amerikanske delstater og omfatter produkter som soya fra Louisiana, hjemstaten til Representantenes hus' speaker Mike Johnson, samt diamanter, landbruksprodukter, fjærkre og motorsykler, skriver Bloomberg.

Lurer USA

– EU anser USAs tolltiltak som uberettigede og skadelige, og mener de påfører økonomisk skade både på europeisk og amerikansk side, i tillegg til den globale økonomien. EU har uttrykt et tydelig ønske om å finne forhandlingsløsninger med USA som er balanserte og til gjensidig fordel, skriver unionen i en pressemelding.

Tiltaket eskalerer en allerede amper handelskrig. Noen av EUs tolltiltak vil tre i kraft i midten av april, mens en annen liste vil bli innført i midten av mai, og en tredje runde starter 1. desember. De fleste av varene som rammes får en tollsats på 25 prosent, mens noen få kategorier ilegges 10 prosent toll.

Trump har gjentatte ganger angrepet EU og hevdet at unionen ble dannet for å «lure» USA, og at blokkens handelsoverskudd med varer er bevis på et urettferdig forhold. Det gjorde at presidenten kunngjorde en 20 prosent toll på alle varer fra EU, ekskludert energi. Totalt rammer Trumps nye tolltiltak EU-varer til en verdi av rundt 380 milliarder euro.