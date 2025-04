– Om det blir nødvendig, så absolutt, svarte Trump på spørsmål om en slik operasjon onsdag.

– Om det krever militærmakt, så kommer vi til å bruke militærmakt. Israel vil åpenbart være svært involvert i det og være lederen for det, sa han videre.

Trump la til at det «ikke er mye tid» igjen for Iran på å inngå en avtale.

Iran ble i 2015 enige med USA og en rekke andre land om en atomavtale som skulle gi internasjonalt innsyn i, og begrense, Irans atomprogram. Til gjengjeld ble økonomiske sanksjoner mot landet opphevet.

Trump trakk USA fra avtalen i 2018 og gjeninnførte sanksjoner mot Iran, som svarte med å se bort fra flere av begrensningene i avtalen.

Til helgen blir det atomsamtaler mellom USA og Iran i Oman. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa onsdag at han tror en avtale kan komme på plass om USA viser godvilje, og la til at hovedmålet for Iran er å få slutt på sanksjonene.