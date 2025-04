Demokrater: Presser Musk ut – krever Tesla-salg

En gruppe demokrater i Representantenes hus lanserer nå en koordinert kampanje for å presse ut Elon Musk fra Trump-administrasjonen innen 30. mai, melder Axios.

Essensen i kampanjen er et juridisk krav som lyder at «special government employees» – betegnelsen Musk har i rollen som leder for effektiviseringetaten Doge – ikke kan tjenestegjøre i mer enn 130 dager.

Ifølge avisen skal 77 demokrater i Representantenes hus ha sendt et brev til president Trump, hvor de ber om en umiddelbar bekreftelse på at Musk vil fratre sin rolle som leder for Doge innen den lovpålagte fristen.

«Vi krever en umiddelbar offentlig uttalelse fra Deres administrasjon som klargjør at Musk vil trekke seg og overlate all beslutningsmyndighet, som loven krever, innen 30. mai,» heter det i brevet sett av Axios.

Krever avgang – eller Tesla-salg

Brevet understreker at Musk ikke kan vende tilbake som offentlig spesialansatt før det har gått ett år, med mindre han selger seg ut av sine selskaper, inkludert Tesla og SpaceX.

Leder for Congressional Progressive Caucus, Greg Casar, en demokrat fra Texas og blant initiativtakerne, sier til Axios at dette bare er starten på en større kampanje.

«Vi gjør det helt klart at det offentlige presset bare vil øke på republikanerne frem til 30. mai,» uttalte Casar.

Han varsler at demokratene har flere triks i ermet.

«Vi har juridiske verktøy, politiske verktøy og hele den offentlige opinionens kraft,» sier Casar.

Flere demokrater mener ifølge avisen at Trump-administrasjonen har ignorert både føderale lover og grunnloven – til og med i saker som er langt mer alvorlige enn etikkregler for offentlige ansatte.