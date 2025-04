Spanias statsminister i Kina

Sánchez' besøk i Kina finner sted mens EU er i gang med å revurdere sine globale handelsrelasjoner som følge av turbulensen som Donald Trump har skapt med sine tollplaner.

Sánchez er på sitt tredje besøk i Kina på litt over to år. Han kom til Kina fra Vietnam, der han signerte en avtale om økt samarbeid mellom de to landene.

Spania har et stort handelsunderskudd med Kina. Spania importerer varer fra Kina til en verdi av 45 milliarder euro i året, mens Kina kjøper spanske varer for kun 7,4 milliarder euro.

Xi skal selv ut på reise i neste uke. Da besøker han Vietnam, Kambodsja og Malaysia.