– Ukraina trenger fortsatt mer militært materiell for å beskytte seg mot russiske angrep, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) til TV2.

Pakken, som kommer fra det britiskledede International Fund for Ukraine (IFU), er ventet å kunngjøres av Storbritannias forsvarsminister John Healey i forbindelse med et møte i kontaktgruppen for Ukraina i Brussel fredag.

Sandvik deltar på møtet.

Det britiske forsvarsdepartementet opplyser til TV 2 at pakken er verdt over 250 millioner pund. Pengene skal gå til radarsystemer, stridsvognminer og droner. Beløpet tilsvarer rundt 3 milliarder norske kroner.

– Droner og droneteknologi er en viktig del av dette, både for å beskytte kritisk infrastruktur og for bruk i frontlinjen. Sammen med en av våre viktigste allierte, Storbritannia, vil vi bidra til å sikre Ukraina betydelig flere droner, sier Sandvik.

USAs forsvarsminister Pete Hegseth skal delta via videolink, melder AFP.