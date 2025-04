I det som har vært en mildt sagt turbulent uke varslet USAs president Donald Trump onsdag 90 dagers pause og betydelig lavere gjensidige toll for over 75 andre land som har vært i dialog med amerikanske myndigheter om handel og valuta.

VARSLET TOLLPAUSE: USAs president Donald Trump. Foto: Bloomberg

Torsdag svarte EU med å pause sin planlagte gjengjeldelsestoll på amerikansk stål og aluminium. Tollsatsene ville ha rammet import for over 20 milliarder euro, og inkluderte også fjærkre, appelsinjuice og yachter.

En dramatisk opptrapping

Men i et Financial Times-intervju truer nå EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen med å ta i bruk sine tyngste våpen om forhandlingene med Trump-administrasjonen i pauseperioden mislykkes.

I FARESONEN: Meta, ledet av Mark Zuckerberg. Foto: Bloomberg

Hun åpner rett og slett for å utvide handelskrigen fra varer til tjenester, i det som ifølge avisen ville ha vært en dramatisk opptrapping. Dette kan potensielt inkludere skatt på amerikanske teknologiselskapers digitale annonseinntekter, noe som vil ramme «Big Tech»-aktører som Meta/Facebook og Google.

– Vi utvikler gjengjeldelsestiltak. Det finnes et bredt spekter av mottiltak – i tilfelle forhandlingene ikke gir tilfredsstillende resultat, sier von der Leyen, og forklarer at dette kan inkludere bruk av EUs «anti-coercion»-instrument, som i sin tid ble utviklet for å avskrekke og eventuelt reagere på bevisste handlinger fra tredjeland som bruker handelstiltak for å påvirke EUs eller medlemslandenes suverene politiske valg.

Les også Pål Ringholm: – Det begynte å bli skummelt Etter en mildt sagt interessant uke i finansmarkedene finnes det knapt en bedre gjest hos Aksjepodden enn Pål Ringholm. Vi snakker om Liberation Day og alt som skjedde i dagene etterpå.

Investorer om Støre eller Trump: – Fy f... litt av et valg – 100% Trump Jonas Gahr Støre eller Donald Trump som statsminister? – Fy f… Det var litt av et valg. Heller en kvinne. – Dessverre Støre. – Trump 100 prosent.

Barclays: Myndighetene må inn Amerikanske statsobligasjoner faller i takt med aksjer – dette må løses raskt, melder Barclays.

Men kun som en siste utvei

Dette vil i så fall være første gang EU tar i bruk dette våpenet, noe Frankrikes president Emmanuel Macron tidligere har bedt EU om å vurdere – i likhet med liten gruppe andre EU-land.

Bloomberg understreket i et oppslag i mars at instrumentet kun skal brukes som en siste utvei, og må stå i forhold til skadeomfanget.

– De konkrete tiltakene vil avhenge av resultatet av samtalene. Ett eksempel er at man kan innføre en avgift på annonseinntektene fra digitale tjenester, sier von der Leyen til Financial Times.

Les også – Donald Trumps intellektuelle problemer USAs handelsunderskudd er økonomisk sett et ikke-problem, skriver The Wall Street Journal.

– Aldri tilbake til status quo

Tiltaket vil ifølge avisen være en toll som vil gjelde over hele det indre markedet, og skiller seg fra en digital omsetningsskatt som medlemslandene kan innføre individuelt.

– Denne handelskrigen er et fullstendig vendepunkt i global handel, og i forhold til USA er dette utvilsomt et veiskille. Vi kommer aldri tilbake til status quo, slår EU-kommisjonens president fast.

– Det finnes ingen vinnere i dette, bare tapere. I dag ser vi kostnadene av kaoset. Usikkerheten vi opplever nå vil ha en høy pris, fortsetter hun.