Mens 75 andre land er innvilget en pause, når handelskrigen mellom USA og Kina stadig nye høyder. Torsdag bekreftet Det hvite hus at tollsatsene på kinesiske varer er 145 prosent.

Og fredag kunngjør Kinas finansdepartement ifølge flere internasjonale medier, som Bloomberg og Reuters, at landet vil høyne tollen på alle amerikanske varer fra 84 til 125 prosent fra 12. april.

– Tollsatsene ikke betyr noe lenger

– Det fyres fra begge kanter, og vi har nå kommet til en punkt hvor nivået på tollsatsene ikke betyr noe lenger, sier seniorøkonom Kelly Chen i DNB Markets i en kommentar til Finansavisen.

I fredagens morgenrapport, før Kinas seneste opptrapping, hevdet hun at den amerikanske 145 prosent-tollen i første omgang rammer USA hardere enn Kina.

– Jeg tror Kina gjerne vil gjøre avtaler, men på sine premisser. Kostnadene amerikansk økonomi må bære som følge av denne tollkrigen er mye høyere enn for kinesisk økonomi. Det amerikanske samfunnet evne til å bære kostnadene er svakere enn for det kinesiske, fortsetter hun.

– Amerikanske importører betaler

Dette forklarer Chen først og fremst med at USAs president Donald Trump må ta hensyn til rentemarkedet, slik han gjorde det da han satte de gjensidige tollsatsene på pause.

– Trump skal dessuten inn i en mellomvalgsperiode (mid-term) om ikke mange kvartaler. For Kina tror jeg at myndighetene, når det gjelder denne typen eksterne sjokk, har bedre ryggdekning enn før. Dette er ikke minst grunnet det kinesiske samfunnets evne til å finne sammen og stå imot i turbulente tider, sier hun og legger til at hun tror forhandlingene mellom USA og Kina vil ta lang tid.

Om 145 prosent-tollen skrev Chen i fredagens morgenrapport at «importører betaler den, selv om kinesiske produsenter kan kutte prisene noe. Foreløpig viser kinesiske produsentpriser kun små fall, og svekkelsen av renminbien har vært beskjeden. Dette betyr at kostnadene primært bæres av amerikanske importører. USA kan ikke raskt erstatte Kinas produksjon, mens Kina lettere kan stimulere innenlandsk etterspørsel.»