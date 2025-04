Å idiotforklare USAs tollpolitikk er risikabelt

Øivind Geheb Schothorst. Foto: Privat

Norske økonomer avfeier ofte Donald Trumps tollpolitikk som uvitenhet. Men en dogmatisk tro på at frihandel alltid løser alt kan stå i veien for vår forståelse av de underliggende driverne bak amerikanernes behov for å justere den globale økonomiens spilleregler.

USA nærmer seg nemlig en systemgrense: Landet kan ikke lenger både være global sikkerhetsgarantist, levere verdens handels- og reservevaluta og tillate industrien bak forsvarsevnen å forvitre.

Dollarens rolle som verdensvaluta er en sentral bakenforliggende årsak til at USA har nådd denne grensen. USA har lenge fungert som verdens sparegris, der land med store handelsoverskudd putter opptjent valuta i amerikanske verdipapirer.

Det finnes en grense for hvor lenge verdensøkonomien kan bæres av én underskuddsnasjon

Dette har bidratt til en overprising av dollaren, svekket konkurransekraft i amerikansk industri og gjort landet til en underskuddsøkonomi.

At verdensøkonomien har blitt stadig større i forhold til den amerikanske, har forsterket denne dynamikken. Litt forenklet: det blir stadig trangere i sparegrisen.

Samtidig har USA båret en uforholdsmessig stor del av regningen for global sikkerhet. Og mens andre land har kunnet prioritere å bygge opp egen industri, har amerikansk industri forvitret.

Resultatet: USA har tapt konkurransekraft, akkumulerer gjeld og blitt stadig mer importavhengig for kritiske innsatsfaktorer.

Men det finnes en grense for hvor lenge verdensøkonomien kan bæres av én underskuddsnasjon. For USA er dette mer enn et økonomisk paradoks; det er en strategisk umulighet.

At USA måtte ta grep burde derfor ikke overraske.