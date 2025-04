BlackRock-sjef Larry Fink er ifølge Bloomberg overrasket over omfanget av president Donald Trumps tollsatser.

«De omfattende amerikanske tollsatsene gikk lenger enn noe jeg kunne ha forestilt meg i mine 49 år i finans,» kommenterte han til analytikere etter at selskapet la frem rapporten for første kvartal.

Tollsatsene har ikke falt i smak hos investorene, og aksjemarkedene, valutamarkedene og andre aktiva har stupt.

«Dette er ikke Wall Street mot Main Street,» sa Fink til analytikerne fredag, ifølge Bloomberg. «Børsturbulensen påvirker millioner av vanlige menneskers pensjonssparing.»

Til CNBC kommenterte Fink at USA enten er svært nær en resesjon, eller allerede i en resesjon, og at han er sjokkert over hvordan den amerikanske tiåringen, altså statsobligasjonen med 10 års løpetid, har reagert.

Han trakk videre frem at inflasjonspress og uro dominerer samtalene med kundene. Investorer har plassert rekordhøye beløp, ifølge Bloomberg omtrent 950 milliarder dollar, i kontantkontoer hos BlackRock, penger som til slutt kan bli investert i aksjer, obligasjoner og private equity-markeder når tiden er inne.

«Ja, på kort sikt har vi en økonomi som er i risikosonen,» sa Fink. Men han la til at kunstig intelligens og økende etterspørsel etter infrastruktur gir «transformative investeringsmuligheter.»