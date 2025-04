Fredag deltok Sveits' president og finansminister Karin Keller-Sutter for første gang på et møte med EUs finansministre i Warszawa. Til sveitsisk presse uttalte hun tidligere denne uken at Sveits ønsker å «stabilisere og fordype forholdet til EU».

Toll-sjokk

Eksportorienterte Sveits ble tatt på senga da landet ble blant dem som ble hardest rammet av Trumps «gjengjeldelsestoll» tidligere i april, på hele 31 prosent. Det er nesten på nivå med Kina, som fikk 34 prosent, og betydelig høyere enn EUs 20 prosent og Norges 15 prosent. Dette til tross for at Sveits avskaffet industrivarerelaterte tollsatser i fjor.

Selv om USA nå har innført en 90 dagers utsettelse av tolløkningen for å åpne for forhandlinger, har det ført til at landet ser mot tettere samarbeid med sine EU-naboer, skriver Financial Times (FT).

Keller-Sutters besøk skjer kort tid etter at Sveits og EU i fjor signerte en prinsippavtale om å fornye og styrke samarbeidet. Det skjedde etter ti år med krevende forhandlinger.

Avtalen, som skal modernisere og erstatte en rekke gamle sektoravtaler, og innebære tettere samarbeid om alt fra fri bevegelse av personer til energimarked og matsikkerhet, skal etter planen presenteres i juni. Avtalen må godkjennes i en folkeavstemning før den eventuelt kan tre i kraft.

KAN IKKE STÅ ALENE: – Vi kan ikke lenger være en øy midt i Europa, sier Cédric Wermuth, stortingsrepresentant og medleder i det sveitsiske sosialdemokratiske partiet. Her avbildet alpebyen Zürich. (c) Merlin74 | Dreamstime.com

Økt gjennomslag for avtalen

I motsetning til Norge er Sveits ikke en del av EØS, men har vedtatt to avtalepakker med EU om blant annet handel med varer og tjenester og godkjenning av produktstandarder.

En sveitsisk embetsmann i Zürich sier til FT at utfallet av en folkeavstemning om den nye økonomiske rammeavtalen med EU fortsatt er usikkert.

– Hvis vi skulle stemt over avtalen med EU i morgen, er jeg ikke sikker på at den ville gått gjennom, sier tjenestemannen.