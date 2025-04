Trump sier helsesjekk gikk bra

Trump tilbrakte fem timer på Walter Reed-sykehuset i Bethesda utenfor Washington før han reiste til flyplassen for å fly til Florida.

Etter sjekken sa han at han at han hadde gjennomgått en kognitiv test og svart riktig på alle spørsmål, og at han også gjorde en hjerteundersøkelse.

Selv om han lenge nøret opp under tvil om forgjengeren Joe Bidens helse, har Trump selv sagt lite om sin egen helse. Tradisjonelt er amerikanske presidenter åpne om sin helsetilstand.

Trump er tre år yngre enn forgjengeren Joe Biden, men da han ble tatt i ed i januar, var han fem måneder eldre enn Biden var da han ble president i 2021. Han er dermed den eldste presidenten som er tatt i ed i USA.

Trump verken røyker eller drikker, men det har tidligere kommet fram at han er noe overvektig, og det er kjent at han er glad i hurtigmat og har en generelt usunn diett.