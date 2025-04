Brudd på våpenhvile: Russland og Ukraina i åpen konflikt

Avtalen, som ble fremforhandlet av USA, skulle innebære en 30 dagers pause i angrep på energiinfrastruktur. Mens begge parter i utgangspunktet hadde gått med på våpenhvilen, kom det raskt sprikende meldinger etter separate samtaler med amerikanske diplomater i Saudi-Arabia, det skriver CNBC.

Russland og Ukraina var uenige om når pausen skulle starte, og beskyldte hverandre for å ha brutt avtalen nærmest umiddelbart.

– Ukrainerne har angrepet oss fra første stund, hver eneste dag, kanskje med to eller tre unntak, sier Russlands utenriksminister, Sergei Lavrov.

Den russiske utenriksministeren hevdet at Russland hadde overholdt vilkårene i avtalen, og lovet å levere en oversikt til USA over ukrainske angrep de siste tre ukene.

6.000 bomber mot Ukraina

Ukrainas utenriksminister, Andrii Sybiha, avviste Russlands fremstilling og hevdet landet har vært utsatt for omfattende angrep siden avtalen ble inngått.

– Russland har avfyrt nesten 70 raketter, over 2.200 eksplosive droner og mer enn 6.000 styrte bomber mot Ukraina, hovedsakelig rettet mot sivile, sier han og fortsetter:

– Dette viser tydelig for verden hvem som ønsker fred, og hvem som ønsker krig.

Trump mener krigen er meningsløs

Donald Trump uttalte fredag at Russland må avslutte krigen.

– Krigen er forferdelig og meningsløs, sa Trump.

Ukrainas luftforsvar opplyste at et F-16 kampfly, levert av vestlige allierte, ble skutt ned i helgen. Piloten omkom under et forsøk på å avverge et russisk rakettangrep.

– Vi er stolte av våre soldater. Vi vil gi et sterkt og passende svar, sier president Volodymyr Zelenskyj.