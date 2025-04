Skal gjøre 90 avtaler på 90 dager

Allerede før startskuddet går for alvor, trekkes det imidlertid frem flere utfordringer. Når EUs Maros Sefcovic mandag ankommer Washington for hastesamtaler om de høye tollsatsene kunngjort 2. april, vil Trumps finansminister Scott Bessent, befinne seg i Buenos Aires, skriver Reuters.

Et land som Argentina står for kun 16,3 milliarder dollar i årlig handel med USA, langt mindre enn EUs nær 1.000 milliarder.

– Å legge opp til slike beslutninger krever seriøse forhandlinger. Det er ingen mulighet for at vi får en omfattende avtale med noen av disse landene i løpet av denne perioden, sier Wendy Cutler som er tidligere sjefsforhandler i U.S. Trade Representative.



Likevel insisterer Det hvite hus på at planen lar seg gjennomføre.

– Vi skal gjennomføre 90 avtaler på 90 dager. Det er mulig, sier Trumps handelsrådgiver Peter Navarro.

Trump startet det 90 dager lange løpet etter å ha utsatt innføringen av nye tollsatser. Finansmarkedene reagerte kraftig på frykt for resesjon og inflasjon, noe som tvang frem pausen.

Stort press på raske resultater

Mange mener at markedsturbulensen vil legge ytterligere press på Trumps-administrasjonen.

– De må vise at de raskt kan lande avtaler og gjenopprette tillit, både i markedet og blant andre handelspartnere, sier Cutler.

Samtidig har konflikten med Kina eskalert etter at de ble unntatt fra USAs tollpause og svarte med tilsvarende tiltak.

– Å inngå handelsavtaler som tilfredsstiller både Trump og finansmarkedene er en enorm oppgave, sier Cutler.