3) Rett for leier til å forlenge en tidsbestemt leieavtale

– Det vil gi trygghet for å kunne leie lenger. Og gi muligheten for å skape trygge boforhold for folk som leier og familien deres, sier Bergstø.

Nå ber SV-lederen Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å stille opp og sikre flertall for forslagene.

– Arbeiderpartiet har så langt vist at det ikke finnes politisk vilje til å gå fra utredninger på papiret til å bli praksis i folks liv og gjøre noe med den alvorlige situasjonen som mange leietakere nå befinner seg i. Det gjør meg skuffet og oppgitt på deres vegne, sier Bergstø.

Les også – Forslaget vil gi dramatiske følger Regjeringsutvalg vil la leietagere kreve at kontrakter blir evigvarende.

Statssekretær: – Høyt prioritert

Statssekretær Martin Østtveit-Moe (Ap) i Kommunaldepartementet skriver i en epost til NTB at regjeringen gjerne skulle lagt fram forslag til husleielov allerede nå.

– Men vi ser for oss å ta litt flere grep enn tre lovendringer. Da trenger vi mer tid enn de to månedene siden forslaget var på høring, sier han.

Han sier at arbeidet med husleieloven er høyt prioritert.

– Det er viktig at vi er treffsikre og lager en lov som kan stå seg over tid. Det er over 20 år siden Husleieloven sist ble gjennomgått slik vi gjør nå, sier Østtveit-Moe.

Les også Ut mot regjeringens utleie-politikk: – Behovet er skrikende SV, Høyre og Venstre kritiserer regjeringen for å ikke følge opp Stortingets vedtak som skal sørge for flere utleieboliger.

– Ikke klare

Statssekretæren peker på at høringen av utredningen fra Husleielovutvalget viste at det er delte meninger om endringer i loven.

– Vi er ikke klare for å forskuttere noen endringer allerede nå før vi har gått grundigere inn i de ulike endringsforslagene.

Videre peker han på at regjeringen gjør flere grep for å forbedre tryggheten og forholdene for dem som leier, blant annet gjennom bygging av studentboliger.

– Det letter trykket på leiemarkedet. I 2025 vil 3.050 studentboliger kunne få tilskudd, og størrelsen på tilskuddet er også økt, sier han.

(©NTB)