– Jeg er veldig oppmuntret over framgangen vår, og vi er veldig opptatt av å oppfylle alle pliktene som står i kalenderen. Det er en veldig ambisiøs plan, sier Albanias statsminister Edi Rama.

Ifølge EU-president António Costa starter et nytt kapittel om Albanias vei til EU-medlemskap mandag. Han sier at han ønsker at flere kapitler skal startes i løpet av året.

– Det er den viktigste geopolitiske investeringen i fred, velstand og stabilitet for kontinentet vårt. Utvidelsen til Vest-Balkan er en klar politisk prioritet for EU, sier Costa.

Costa og Rama skal møtes mandag. I alt fem av ni land med status som kandidatland til EU, ligger i Vest-Balkan.