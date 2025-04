Trump vurderer tollunntak for bildeler: – De trenger litt tid

Flere amerikanske bilprodusenter stiger mandag etter nyheten om at USAs president Donald Trump uttalte at han «vil hjelpe noen av bilselskapene», skriver CNBC.

Uttalelsen falt under et møte i Det hvite hus med El Salvadors president, Nayib Bukele, hvor Trump kommenterte situasjonen for bilindustrien som påvirkes av de nylig innførte tollsatsene.

– Jeg ser på muligheter for å hjelpe noen av bilselskapene, fordi de bytter til deler som tidligere ble produsert i Canada, Mexico og andre steder, og de trenger litt tid, sa Trump.

Trump har nylig innført en toll på 25 prosent på importerte biler. Til tross for at han i etterkant har redusert toll for flere land og gitt teknologiselskaper fritak, gjelder fortsatt bil-tollen.

STATSMØTE: USAs president Donald Trump her under et møte med El Salvadors president Nayib Bukele i Det hvite hus mandag. På agendaen var sentrale temaene som toll på biler, deportasjonen av folk fra USA til fengsler i El Salvador, Nvidias investeringsplaner, unntak fra toll for smarttelefoner og elektronikk samt hvorfor EU ikke kjøper amerikanske biler. Foto: AFP/NTB

– De trenger litt tid

Markedet svarer med å sende en rekke amerikanske bil-aksjer fra børsnedgang til oppgang i 19.30-tiden:

Ford Motor Company og General Motors stiger begge 4 prosent, mens Chrysler-eier Stellantis og Rivian stiger 3 prosent. Tesla får ikke samme kursløft og faller med rundt 2 prosent.

– Men de kommer til å produsere dem her, og de trenger litt tid, så det er slike ting jeg ser på, ifølge Trump.



Ifølge CNBC har aktører som Ford og Chrysler sitt morselskap Stellantis svart med midlertidige avtaler om ansattrabatter, mens Jaguar Land Rover har stanset eksporten til USA. Hyundai har på sin side varslet at de ikke vil øke prisene de neste to månedene for å dempe forbrukerbekymring.

Les også – En ny verdensorden Europa må gjøre seg mindre avhengig av eksport og samtidig bygge opp forsvaret. Det krever mange ESB-kutt, mener Citi Economics.

Xi belærer Trump i frihandel Kinas president Xi Jinping uttalte at det ikke finnes noen vinnere i en handelskrig, og advarte mot økende proteksjonisme.

Smarttelefoner unntas i Trumps handelskrig USAs president Donald Trump holder smarttelefoner, datamaskiner og annen elektronikk utenfor i sitt nye tollregime, ifølge Bloomberg.

Milliardinvesteringer

På agendaen under pressemøtet med Bukele snakket Trump om en rekke temaer som tollpolitikk og satsing på teknologiindustrien i USA.

Nvidia planlegger blant annet å investere 500 milliarder dollar i USA over de neste fire årene, hvor Trump hevder at dette ikke ville ha skjedd uten den nye tollpakken.

Han understreket videre at ulike selskaper også har planer om investere tusenvis av milliarder dollar i USA fremover. Dette viser trolig til tidligere løfter fra selskaper som Apple, som har lovet investeringer på 500 milliarder dollar over fire år i USA, og Taiwan Semiconductor som vil investere 100 milliarder dollar i fabrikker som skal lage databrikker.