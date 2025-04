Lekket notat: USA planlegger å kutte all pengestøtte til Nato og FN

Et lekket notat fra Det hvite hus inneholder eksplosive forslag om å fjerne all amerikansk pengestøtte til både Nato og FN. Det skriver The Washington Post, som har fått tilgang til dokumentet.

Notatet er ifølge avisen signert av Douglas Pitkin, budsjettdirektør i det amerikanske utenriksdepartementet, samt Pete Marocco, tidligere leder for utenlandsstøtte. Innholdet skal være en del av sluttfasen i arbeidet med USAs kommende utenriksbudsjett.

Notatet inneholder planer om å kutte halvparten av budsjettet til det amerikanske utenriksdepartementet, skriver Washington Post.

Les også Støre diskuterte Trump-strategi med Meloni Europa og USA må bygge ned tollsatsene på hver sin side av Atlanterhavet og unngå handelskrig, sier Jonas Gahr Støre etter møtet med sin italienske motpart.

Trump vurderer tollunntak for bildeler: – De trenger litt tid Donald Trump lover å hjelpe bilprodusenter som flytter produksjon til USA, sa Trump under et møte i Det hvite hus mandag. Amerikanske bil-aksjer stiger.

Kan bli tvunget til å selge Instagram I en historisk monopolrettssak i USA kan Meta-sjef Mark Zuckerberg bli tvunget til å gi slipp på pengebingen Instagram.

Dramatisk

Særlig dramatisk er forslaget om å kutte all driftsstøtte til Nato, som i dag får nesten 16 prosent av sine midler fra USA. Det samme gjelder FN, som også står i fare for å miste hele sin amerikanske støtte.

Kritikk mot alliansen er ikke nytt fra president Donald Trump. Allerede før han ble innsatt som president uttalte han at USA kunne komme til å forlate Nato.

– Jeg vil absolutt vurdere å trekke USA ut av Nato, sa Trump i desember 2024, skriver avisen videre.

I mars i år gikk han enda lenger:

– USA vil ikke forsvare de Nato-land som ikke betaler, sa Trump.