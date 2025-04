Samtalene skal holdes i Omans hovedstad Muskat 19. april, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Irna, som siterer det iranske utenriksdepartementets talsmann Esmaeil Baqaei på opplysningene.

Mandag sa Nederlands utenriksminister Caspar Veldkamp at kommende lørdags samtaler skal finne sted i Roma. Også to andre diplomater med base i Roma sa da at samtalene skal finne sted i Roma.

Et innledende møte mellom Iran og USA ble holdt i helgen i Muskat. USAs Midtøsten-utsending Steve Witkoff og Irans utenriksminister Abbas Araghchi deltok.

Mye står på spill i forhandlingene. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger truet med luftangrep mot anlegg tilknyttet Irans atomprogram hvis en avtale ikke kommer i havn.

Iran ønsker på sin side å få lettet de omfattende sanksjonene landet er under.

Araghchi til Russland

Araghchi er ventet å reise til Moskva denne uken for å diskutere de nylige samtalene med USA, ifølge en uttalelse fra en talsperson for det iranske utenriksdepartementet mandag.

– Araghchi reiser til Moskva i slutten av uken, sa talspersonen, som la til at turen var planlagt på forhånd.

Russland har ønsket samtalene mellom Iran og USA velkommen og ber om en diplomatisk løsning da en militær konfrontasjon mellom de to ville vært «katastrofal».

Både Iran og USA har beskrevet samtalene i helgen som konstruktive.

Grossi til Iran

Mandag sa sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi, at han igjen skal til Iran. Der skal han diskutere samarbeid om landets atomprogram, og han sa at diplomatiske løsninger trengs fort.

– Fortsatt engasjement og samarbeid med IAEA er avgjørende i en tid da diplomatiske løsninger er nødvendig, skrev han i et innlegg på X.

Irans viseutenriksminister Kazem Gharibabadi sier Grossi ankommer Iran onsdag. Under besøket skal Grossi møte Irans utenriksminister Abbas Araghchi og Mohammad Eslami, sjefen for Irans atomenergiorganisasjon (AEOI), melder det statlige iranske nyhetsbyrået Irna.