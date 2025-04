President Donald Trump har innført et aggressivt tollregime for å «gjøre USA stort igjen», men en analyse fra Goldman Sachs hevder ifølge Forexlive at tollen vil redusere amerikansk sysselsetting – ikke øke den.

Estimatene spenner bredt, men meglerhusets funn peker generelt mot at 10 prosentpoeng høyere tollsatser øker sysselsettingen i konkurranseutsatt industri med 0,2-0,4 prosent – samtidig som tolldrevne kostnader senker sysselsettingen med 0,3-0,6 prosent.

Les også Trump vurderer tollunntak for bildeler Donald Trump lover å hjelpe bilprodusenter som flytter produksjon til USA, sa Trump under et møte i Det hvite hus mandag. Amerikanske bil-aksjer stiger.

Bilindustrien rammes

En overføring av disse anslagene til USAs økonomi tilsier at tollvernet vil øke sysselsettingen i industrien med nærmere 100.000, men redusere sysselsettingen i «nedstrømssektorer» mye mer ettersom innsatsfaktorer blir dyrere.

For amerikansk økonomi estimeres netto sysselsettingseffekt å bli negativ med rundt 500.000 jobber.

Én «nedstrømssektor» er eksempelvis bilindustrien som trenger stål og aluminium i sin produksjon. Import av stål og aluminium er som kjent ilagt 25 prosent toll av Trump-administrasjonen.

Les også Truer Trump med sitt tyngste våpen EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen åpner for en dramatisk opptrapping av handelskrigen om forhandlingene med Trump-administrasjonen mislykkes.

Nå: Trump går bredt ut

I analysen, som også er omtalt av den sør-koreanske nettavisen ChosunBiz, forklarer Goldman Sachs hvordan USA i tidligere innføringer av målrettede tollsatser har lyktes i å beskytte enkelte industrier. Som et eksempel trekker meglerhuset frem Harley-Davidson, som gjenvant markedsandeler etter å ha bedt om høye tollsatser på store japanske motorsykler i 1983.

Vurderingen nå er at tollsatsene fra dagens Trump-administrasjon vanskelig kan gi tilsvarende effekt, siden de anvendes bredt i stedet for å være begrenset til spesifikke industrier eller produkter.

«De fleste studier konkluderer med at proteksjonistisk politikk påvirker generell sysselsetting negativt. Tatt i betraktning sysselsettingssjokkene som følger av svakere vekst, kan den faktiske effekten være enda større», skriver Goldman Sachs.

Les også – Rammer USA hardere enn Kina Det er primært amerikanske importører som betaler USAs toll på kinesiske varer. Og fredag slo Kina kraftig tilbake. – Nivået på tollsatsene bety ikke noe lenger, sier Kelly Chen i DNB Markets.

Støtte fra flere analyser

Meglerhusets konklusjon støttes av flere uavhengige analyser, deriblant fra Federal Reserve som i en analyse publisert i desember 2019 fant ut at tollsatsene forrige Trump-administrasjon innførte fra 2018 førte til netto reduksjon i sysselsettingen i industrien og økte produsentprisene.

Videre viste en forskningsrapport fra National Bureau of Economic Reseach (NBER), sluppet i januar 2024, at Trump-tollen den gang ikke økte sysselsettingen i konkurranseutsatt industri. Samtidig fikk gjengjeldelsestoll negative effekter, spesielt for landbruket.

Vi tar også med den Washington-baserte tankesmien Tax Foundation, som i en rapport publisert i forrige uke estimerte at Trump-tollen vil redusere amerikansk BNP med 0,8 prosent. Inklusive gjengjeldelsestoll fra USAs handelspartnere, annonsert pr. 10 april, vil toll redusere BNP med 1,0 prosentpoeng og føre til tap av 142.000 heltidsjobber.