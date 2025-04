På nettstedet Truth Social spør Trump om ikke universitetet bør miste skattefritaket og heller skattlegges som en politisk organisasjon.

Han beskylder universitetet for å fronte en politisk, ideologisk og terrorist-inspirert «sykdom». Tidligere har han blant annet krevd at universitetet legger ned programmer for mangfold, likestilling og inkludering.

Trump-administrasjonen hevder at noen av deres krav handler om å bekjempe antisemittisme og jødehat.

Harvard-universitetet i delstaten Massachusetts er en av verdens mest prestisjefylte høyere utdanningsinstitusjoner.