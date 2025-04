Derfor må klimamålene forkastes

En mann på 160 kilo fikk beskjed av legen at han måtte slanke seg 50 prosent for å overleve. Hans bestevenn på 80 kilo fant ut at han skulle gjøre det samme, i solidaritet.

Dette illustrerer regjeringens klimamål, der EU er den overvektige mannen og Norge er bestevennen. Målsettingen om prosentvise utslippskutt er i forhold til nivået i 1990. På den tiden var EUs økonomi basert på kullkraft.

Siden har norsk gassproduksjon femdoblet seg og skjøvet kull ut av den europeiske energimiksen. Dette har halvert CO2-utslippene pr. energienhet der gass har erstattet kull. Skulle Europa erstattet gass og kraft fra Norge med kull eller LNG, ville de årlige CO2-utslippene i Europa vært 350 millioner tonn høyere enn de er i dag. Norge er dermed Europas største leverandør av utslippskutt.

Vi bruker titalls milliarder kroner og våre dyrebare vannkraftressurser på et klimapolitisk kraftsløseri verden aldri har sett maken til

Men det får vi ingen premie for. Vi skal straffes. For hverken regjeringen eller opposisjonen på Stortinget later til å forstå sammenhengen eller bry seg om den.

– Jeg er glad for å kunne annonsere at Norge forsterker sitt mål til minst 55 prosent. Dette sender et sterkt signal til andre land, og vi håper flere vil forsterke sine mål.

Slik lød det fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i november 2022, noen dager før klimatoppmøtet i Sharm el Sheikh i Egypt. Støre-regjeringen hevet ambisjonsnivået uten protester fra opposisjonen. De hadde besluttet å kopiere EUs klimamål om 55 prosent kutt i CO2-utslippene fra 1990-nivå, innen 2030.

Takket være norsk gass som har erstattet kull, er EU nesten i mål, med 47 prosent kutt i utslipp fra fossile brensler siden 1990. Norge, med utgangspunkt i vannkraft, har omtrent ingenting å kutte fra. Men vi pålegger oss selv en masse kostbare særkrav, slik som det enestående forbudet mot fyringsolje, den enestående elektrifiseringen av sokkelen og verdens mest subsidierte elbilmarked. Vi bruker titalls milliarder kroner og våre dyrebare vannkraftressurser på et klimapolitisk kraftsløseri verden aldri har sett maken til.

Heller ikke utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) bryr seg om slikt.