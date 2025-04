President Donald Trumps administrasjon planlegger å bruke forhandlinger med over 70 land til å få dem med på å stanse Kina fra å sende varer via disse landene, skriver The Wall Street Journal.

Avisen, som siterer ikke navngitte personer med kjennskap til samtalene, skriver at USA i forhandlingene også vil få partnerlandene med på å hindre kinesiske selskapers tilstedeværelse i landene for å unngå amerikansk toll.

Videre vil USA be de over 70 partnerne om å unngå at økonomien overstrømmes av billige industrivarer fra Kina.

Tiltakene har til hensikt å stikke kjepper i Kinas økonomiske hjul og tvinge Beijing til forhandlingsbordet med mindre slingringsmonn forut for eventuelle samtaler mellom Trump og Kinas president Xi Jinping, skriver avisene.

Verken Det hvite hus eller USAs finansdepartement har svart på avisens forespørsler om kommentarer til saken.

(NTB)