Handelssamtaler med USA blir ikke lett, sier Japans statsminister

– Selvsagt blir ikke samtalene fremover enkle, men president Trump har uttrykt ønske om å gi forhandlingene med Japan høyeste prioritet. Vi erkjenner at denne runden med samtaler har dannet et grunnlag for de neste skrittene, noe vi setter pris på, sa statsminister Shigeru Ishiba i Tokyo torsdag.

Da hadde hans delegasjon, ledet av sjefforhandler Ryosei Akazawa, møtt USAs president Donald Trump i Washington noen timer tidligere.

– Stor fremgang, skrev Trump på Truth Social onsdag etter at møtet var over.

Noen timer etterpå sa Japans sjefforhandler at USA har gitt beskjed om at landet ønsker en handelsavtale med Japan innen utløpet av den 90 dager lange pausen som Trump har kunngjort i innføring av tollsatser.

– Jeg forstår det slik at USA ønsker å inngå en avtale innen de 90 dagene. For vår del ønsker vi å gjøre det så fort som mulig, sa Ryosei Akazawa til journalister i Washington.

Han ville ikke gå i detaljer om samtalene. Japan er verdens fjerde største økonomi.