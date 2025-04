Det fremkommer i en uttalelse fra departementet for innenlandsk sikkerhet.

President Donald Trumps administrasjon krever at Harvard legger ned programmer for mangfold, likestilling og inkludering, og at Harvard må kartlegge studenters holdninger i samarbeid med immigrasjonsmyndighetene.

– Hvis Harvard ikke kan verifisere fullt ut at det overholder kravene, kommer universitetet til å miste muligheten til å ta opp utenlandske studenter, står det i uttalelsen.

Kravene ble fremsatt mandag.

– Ingen regjering, uavhengig av partifarge, har makt til å diktere hva private universiteter kan undervise i, hvem de kan ta opp og ansette, eller hvilke forskningsområder de kan satse på, sa rektor Alan Garber samme dag.

Det utløste krav fra Trump om at universitetet må be om unnskyldning. Det har heller ikke skjedd, og onsdag truet Trump-administrasjonen med å frata universitetet skattefritaket, dagen etter at utdanningsdepartementet frøs rundt 2,3 milliarder dollar i føderal støtte til Harvard.

Presidenten anklager Harvard og andre amerikanske eliteuniversiteter for å føye seg etter en venstreorientert ideologi og tillate antisemittisme. Sistnevnte påstand kommer i lys av store propalestinske demonstrasjoner på amerikanske universiteter i fjor.