Russland ønsker ifølge Bloomberg å kjøpe amerikanske Boeing-fly så snart det skjer en våpenhvile i Ukraina.

Bloomberg viser til en kilde i Moskva som legger til at Russland ønsker å bruke fryste midler i USA til kjøpet.

Kilden understreker at flykjøpene ikke er en del av betingelsene for en våpenhvile, snarere at det ikke er mulig for Russland å bruke fryste midler i utlandet så lenge kampene pågår.

En avtale om flykjøp vil ifølge Bloomberg kunne legge grunnlag for en lettelse i sanksjoner mot landet, dersom det blir enighet rundt en våpenhvile.

– USA vil ikke diskutere økonomiske forpliktelser før en våpenhvile er på plass, sier talsperson for nasjonal sikkerhet, Brian Hughes ifølge Bloomberg.

Det amerikanske utenriksdepartementet har ikke ønsket å kommentere saken. Det har heller ikke Kreml-talsperson Dmitrij Peskov eller Boeing.

Det er estimert at det er rundt 5 milliarder dollar i fryste russiske midler i USA. Den russiske sentralbanken har rundt 280 milliarder dollar i fryste verdier rundt i verden, etter at landet angrep Ukraina.

Russland har i tillegg forespurt at USA fjerner sanksjonene mot det nasjonale flyselskapet Aeroflot, og at det tillater flyvninger mellom Russland og USA igjen.

Etter invasjonen i 2022 har Aeroflot og andre russiske flyselskaper blitt forbudt å entre amerikansk og europeisk luftrom, i tillegg til at det er lagt ned et forbud mot kjøp av fly og flydeler fra Boeing og Airbus.