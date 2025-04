Trump drar til Europa

Meloni besøkte torsdag Trump i Det hvite hus. Der sa hun at hun er sikker på at det er mulig å komme fram til en avtale i kjølvannet av Trumps mange tollutspill.

Meloni, som var den eneste EU-lederen som ble invitert til Trumps innsettelsesseremoni i januar, bekreftet at USA fortsatt er «en pålitelig partner».

Til journalister i Det ovale kontor torsdag sa Trump at Meloni er «en svært spesiell person». Han omtalte henne som en venn som har tatt Europa med storm.

– Jeg synes hun er en flott statsminister. Jeg synes hun gjør en fantastisk jobb i Italia, og vi er alle stolte over henne, sa Trump.

Meloni sa at de to deler kampen mot woke-ideologi. Etter møtet sa hun at Trump har takket ja til å besøke henne i Italia.

– Jeg ønsker å takke president Trump for å ha takket ja til invitasjonen om å dra på offisielt besøk til Roma i nær fremtid og vurdere muligheten for også å kunne møte EU-representanter, sa Meloni ved siden av Trump.

Før møtet, som var en arbeidslunsj, sa Trump at han er 100 prosent sikker på at det blir en handelsavtale med EU.

Meloni kalte tidligere denne måneden Trump-administrasjonens nye tollsatser «feil», men under møtet i Washington torsdag sa hun at Det hvite hus gjør Vesten sterkere.

Meloni sa at målet hennes er å finne et samlingspunkt som USA og Europa kan enes rundt, og hun tilbød seg å være brobygger.