– Ja, vi snakker med Kina, sa Trump til journalister i Det ovale kontor torsdag.

– Jeg vil si at de har tatt kontakt med oss flere ganger, sa presidenten.

Trump bekreftet at samtalene har skjedd etter at han økte tollsatsene mot Kina til 145 prosent.

Men den amerikanske presidenten var tilbakeholden da han ble spurt om han har snakket direkte med Kinas president Xi Jinping, til tross for at han tidligere har hintet om at han har gjort det.

– Jeg har aldri sagt om det har skjedd eller ikke. Det er bare ikke passende, sa Trump på spørsmålet om samtaler med Xi.

Trump ble spurt om Xi har tatt kontakt med Trump.

– Man skulle tro det var ganske åpenbart at han hadde gjort det, men vi skal snakke om det snart, svarte Trump.

Trump sa også at han vil legge en avtale om Tiktok på vent til handelsspørsmålene med Kina er avklart, og at amerikansk toll på kinesiske varer både kan bli enda høyere eller lavere.

Tidligere torsdag mottok han Italias statsminister Giorgia Meloni i Det hvite hus.

– Jeg tror vi kommer til å få til en veldig god avtale med Kina, sa han da.