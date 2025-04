Ifølge et memorandum skal Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal besøke USA i neste uke.

Det skal han jobbe med en avtale sammen med USAs finansminister Scott Bessent.

Forhandlinger fra 24. april

Taras Katsjka, statssekretær i det ukrainske finansdepartementet, opplyser til den ukrainske kringkasteren Suspilne at forhandlingene skal starte 24. april.

– Vi prøver å løse mange tekniske spørsmål via nett og skriftlig for å innsnevre det til de mest ømtålige problemstillingene som vil kreve en politisk beslutning, sier Katsjka.

Han opplyser også at landene er enige om at avtalen må gjennom en godkjenning i den ukrainske nasjonalforsamlingen.

Avbrutt møte i Det hvite hus

Partene skulle ha inngått en mineralavtale for flere uker siden, men et møte mellom USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Det hvite hus i februar endte så dårlig at partene gikk hver til sitt.

Trump ønsker at en slik avtale, som skal gi USA utbetalinger fra overskudd på ukrainsk utvinning av ressurser og sjeldne mineraler, som kompensasjon for militærhjelp som hans forgjenger Joe Biden ga Ukraina.

Trump: Kan bli undertegnet torsdag

Torsdag opplyste Julija Svyrydenko, Ukrainas første visestatsminister og økonomiminister, at Ukraina og USA har undertegnet et memorandum som første skritt mot en mineralavtale.

USAs president Donald Trump sa samme dag at avtalen om mineraler kan bli signert torsdag neste uke.

– Vi har en mineralavtale som jeg tror skal signeres torsdag. Neste torsdag. Snart. Og jeg antar at de vil oppfylle den avtalen. Så vi skal se. Men vi har en avtale, sa Trump til journalister i Det hvite hus.