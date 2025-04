USAs utenriksminister: Trump vil gi opp fredssamtaler

Donald Trump kommer til å trekke seg fra forsøket på å få fred i Ukraina om noen få dager, kommenterte utenriksminister Marco Rubio til journalister ifølge Financial Times.

Trump, som tidligere lovte at han ville få fred i Ukraina 24 timer etter at han tiltrådte som president, har tilsynelatene ikke kommet noen vei med forhandlingene, og han vil derfor trekke USA ut av meglingen.

Ifølge Rubio vil Trump heller fokusere på «andre prioriteringer» dersom det ikke snart skjer et gjennombrudd.

– Hvis det ikke er mulig, hvis vi er så langt fra hverandre at dette ikke kommer til å skje, så tror jeg presidenten er på et punkt der han vil si: vi ferdige, skal Rubio ha sagt til journalister fredag.

Bare noen timer etter uttalte imidlertid visepresident JD Vance at det har vært positive utviklinger i samtalene, også det siste døgnet.

Møttes i Frankrike

De motstridende uttalelsene kommer etter et heldagsmøte i Paris torsdag, arrangert av Frankrikes president Emmanuel Macron, hvor en amerikansk delegasjon, inkludert utenriksminister Rubio, deltok sammen med representanter fra Ukraina, Storbritannia og Tyskland.

– Vi kommer ikke til å fortsette å fly over hele verden og holde møte etter møte etter møte hvis det ikke skjer noen fremgang, sa Rubio. USA ønsker å finne ut «i løpet av dager, ikke uker» om fred er oppnåelig, sa han, og la til at Trump føler sterkt at samtalene ikke kunne trekke ut i tid.

Rubio utdypet ikke hva konsekvensene ville være for USAs militærstøtte til Ukraina dersom Trump oppgir forsøket på å megle frem fred mellom Moskva og Kyiv.

Ukraina har nylig sagt at de er åpne for en midlertidig våpenhvile, men Russland har nektet.

– Hvis begge sider er seriøse, vil vi hjelpe, men hvis det ikke kommer til å skje, går vi videre til andre temaer som er like viktige, om ikke viktigere, for USA, skal Rubio ha sagt.

Ukraina opplyste torsdag at de hadde signert en foreløpig avtale med USA om deling av landets mineral- og energiressurser, et av nøkkelkravene til Trump.