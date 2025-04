Foreslår å lette på sanksjoner mot Russland

Til tross for at utenriksminister Marco Rubio uttalte at Donald Trump er forberedt på å trekke seg fra fredssamtalene, har USA lagt frem et forslag som de mener skal kunne få til en våpenhvile mellom Ukraina og Russland.

Det skriver Bloomberg fredag, og viser til ikke-navngitte kilder som skal ha kjennskap til saken. Forslaget skal ha blitt presentert på et møte i Paris torsdag, arrangert av Frankrikes president Emmanuel Macron, hvor en amerikansk delegasjon, inkludert utenriksminister Rubio, deltok sammen med representanter fra Ukraina, Storbritannia og Tyskland for å diskutere krigen.

Fryser konflikten

Ifølge Bloomberg vil forslaget i praksis fryse konflikten, der ukrainske landområder som er okkupert av Russland forblir under russisk kontroll. Ukrainas ønske om å bli del av forsvarsalliansen NATO blir også avfeid.

I tillegg skal Russland få fjernet en del av sanksjonene, som ble innført som svar på invasjonen av Ukraina i 2022.

Kildene skal ha unnlatt å gi ytterligere detaljer, ettersom samtalene var unntatt offentligheten.

Møtes i London

USA har tidligere antydet at de ønsker en full våpenhvile de neste ukene. Landets allierte skal samles igjen i London neste uke for å følge opp diskusjonene.

Forslaget skal ikke være en del av en endelig løsning, ettersom USA ifølge kildene skal være klar over at Europeiske land ikke vil annerkjenne de okkuperte områdene som russiske. Det skal imidlertid være et forsøk på å stanse kampene og sikre en våpenhvile.