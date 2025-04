Trump og Starmer har diskutert handel, Ukraina og Midtøsten

– Statsministeren gjentok sin forpliktelse overfor fri og åpen handel og viktigheten av å beskytte nasjonale interesser, sier en talsperson for Starmers kontor.

De snakket også om situasjonen i Ukraina, Iran og kampen mot houthiene i Jemen, uttaler talspersonen.

Telefonsamtalen fredag var den første mellom Trump og Starmer etter at den amerikanske presidenten varslet 10 prosent toll på britiske varer som sendes til USA, samt 25 prosent toll på biler som Storbritannia eksporterer til landet.

Neste uke skal britenes finansminister Rachel Reeves besøke Det hvite hus. Storbritannia håper å kunne inngå en handelsavtale med USA og som kan dempe tolltrykket fra Washington.

The Telegraph skriver at tjenestemenn i Washington tror en avtale kan være innen rekkevidde innen noen uker. Men Trump sa torsdag at han ikke har hastverk med å inngå noen avtale fordi tollavgiftene han innfører, gir økte inntekter til USA.

Det har blitt reist spørsmål om USA kan komme til å presse Storbritannia til å begrense handelen med Kina, som del av handelssamtaler mellom Washington og London. Reeves sier til avisen at det vil være tåpelig å kutte båndene med Kina for å blidgjøre Trump.

– Kina er verdens nest største økonomi, og det vil etter min mening være ren dumskap å ikke samarbeide. Dette er denne regjeringens tilnærming, sier hun.