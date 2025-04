Det opplyste National Archives fredag.

18. mars avgraderte myndighetene over 1100 dokumenter, med til sammen over 31.000 sider, knyttet til drapet på president John F. Kennedy. Publiseringen er del av Trump-administrasjonens innsats for å publisere tidligere gradert informasjon.

Presidenten ble drept 22. november 1963. Hans yngre bror, senator Robert F. Kennedy, som først var justisminister og senere senator, ble drept 5. juni 1968. 4. april samme år ble borgerrettighetsforkjemperen Martin Luther King Jr. drept.

Det var i en presidentordre 23. januar at Trump ga ordre om at graderte dokumenter knyttet til drapet på de to Kennedy-brødrene og borgerrettighetslederen skulle publiseres.

Les også Unge Høyre-lederen: – De unge har jo grunn til å være bekymret Unge Høyre-leder Ola Svenneby ser opp til Jens Stoltenberg, har ADHD – og en plan for hvordan Høyre skal vinne valget.

Gjenopprette tillit

Trump lovet under sin første presidentperiode å avgradere alle hemmeligstemplede dokumenter om Kennedy-drapet, men valgte til slutt å holde tilbake mange dokumenter av det som ble omtalt som etterretningshensyn.

Fra før var det aller meste av Kennedy-relaterte dokumenter, over 6 millioner sider, allerede avgradert.

– Å lette på sløret om innholdet i RFK-dokumentene er et nødvendig skritt for å gjenopprette tilliten til amerikanske myndigheter, sier helseminister Robert F. Kennedy Jr., som er Robert F. Kennedys sønn.

Les også Flere rettskjennelser mot Trump-tiltak Dommere i USA setter foten ned for enkelte masseoppsigelser og president Trumps plan om massedeportasjoner til tredjeland, og forsøk på å oppheve beskyttelse for venezuelanere.

Tviler

Larry Sabado, leder for Center for Politics ved University of Virginia og forfatter av boken «The Kennedy Half-Century», sier det alltid har versert konspirasjonsteorier rundt drapet på RFK.

Han sier at gjennomgangen av dokumentene må skje grundig og langsomt, «i tilfelle det finnes et hint eller en anekdote» som kan kaste mer lys over attentatet.

– Jeg håper det kommer fram mer informasjon. Jeg tviler på at det gjør det, akkurat som jeg sa da JFK-dokumentene ble frigitt, sier Sabado om dokumentene som ble frigitt i mars.