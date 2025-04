– Vi legger til grunn at Ukraina følger vårt eksempel, opplyser Kreml.

Russland er klare for forhandlinger om fred, ifølge Russlands president Vladimir Putin. Han sier at Ukrainas handlinger under våpenhvilen vil vise hvor klare de er for det samme.

Kort tid etter at våpenhvilen ble erklært, omtaler Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj det som «Putins nye forsøk på å leke med menneskeliv». 45 minutter før våpenhvilen skulle tre i kraft, ble russiske angrepsdroner oppdaget i ukrainsk luftrom og luftvernsirener ulte over landet, ifølge Zelenskyj.

– Dette viser Putins virkelige holdning til påsken og til menneskeliv, skriver Zelenskyj på X klokken 16.43 norsk tid.

Trusler fra Trump

Fredag meldte USAs utenriksminister Marco Rubio at Donald Trump ikke vil fortsette fredssamtalene med Ukraina og Russland – med mindre det skjer et gjennombrudd de neste dagene.

Trump støttet Rubio og sa at han har rett i at dersom noen av partene fortsetter å blokkere våpenhvileprosessen, vil USA trekke seg fra å legge til rette for en fredsavtale — uten å spesifisere om det er Russland eller Ukraina som hindrer samtalene.

«Hvis en av partene av en eller annen grunn gjør det veldig vanskelig, kommer vi bare til å si: ‘dere er dumme, dere er idioter, dere er forferdelige mennesker,’ og så lar vi det være,» sa Trump, ifølge Politico.

Nylig ble det kjent at USA forbereder seg på å anerkjenne russisk kontroll over den ukrainske Krim-halvøya, som del av en større fredsavtale, ifølge Bloomberg News.