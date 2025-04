I starten av april utvidet Beijing eksportrestriksjonene til å gjelde syv sjeldne jordmetaller og magneter som er avgjørende for elbiler, vindturbiner og jagerfly. Grepet kom etter at USA innførte de kraftige tollsatsene på 145 prosent på varer fra Kina.

Nå skriver Financial Times at disse restriksjonene kan føre til stans i bilproduksjonen, ettersom lagrene av viktige magneter kan være tomme innen få måneder dersom Beijing fullstendig stanser eksporten.

Aktører i bilindustrien, som avisen har pratet med, mener at dersom lagrene blir tomme, som kan skje innen tre til seks måneder, så vil trolig selskaper hamstre materialer og finne alternative leverandører for å unngå store forstyrrelser.

En japansk regjeringsrepresentant fortalte at jordmetallene som nå befinner seg på lager ikke var nok til å unngå mulige forstyrrelser i industriens forsyningskjede, til tross for at nasjonale lagre kan gi bilprodusentene ekstra hjelp dersom lagrene tar slutt.

«Spørsmålet er om vi klarer å bygge opp en ny, alternativ forsyningskjede i tide før lagrene våre er tomme» sa han.

Ifølge kilder Financial Times har snakket med, vil restriksjonene på disse kritiske materalene få «betydelige konsekvenser» for Tesla og alle andre bilprodusenter.

Er i samtaler

Torsdag uttalte Trump at USA og Kina er i samtaler om tollsatser, og at han er sikker på at de to landene kan komme til en avtale.

Likevel var den amerikanske presidenten tilbakeholden da han ble spurt om han har snakket direkte med Kinas president Xi Jinping, til tross for at han tidligere har hintet om at han har gjort det.



«Jeg har aldri sagt om det har skjedd eller ikke. Det er bare ikke passende» sa Trump på spørsmålet om samtaler med Xi.

Trump sa også at han vil legge en avtale om Tiktok på vent til handelsspørsmålene med Kina er avklart, og at amerikansk toll på kinesiske varer både kan bli enda høyere eller lavere.