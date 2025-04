11. april fikk det prestisjetunge universitetet Harvard et brev fra Det hvite hus, der de fikk krav om å legge ned programmer for mangfold, likestilling og inkludering, og at Harvard måtte kartlegge studenters holdninger i samarbeid med immigrasjonsmyndighetene.

Nå skriver The New York Times at brevet ble sendt til Harvard uten godkjenning fra Det hvite hus, og siterer to anonyme kilder. Ifølge kildene var ikke brevet «autorisert».

Innholdet i brevet var ekte, men det skal ha vært en ulik oppfatning internt i administrasjonen om hvordan det hele hadde blitt håndtert, ifølge avisen.

«Det er fortsatt uklart for oss hva, blant regjeringens nylige uttalelser og handlinger, som var feil eller hva regjeringen egentlig hadde til hensikt å gjøre og si,» sa en talsperson fra Harvard til CNBC.

«Men selv om brevet var en feil, har handlingene regjeringen tok denne uken reelle konsekvenser for studenter, pasienter, ansatte og det amerikanske høyere utdanningssystemets anseelse internasjonalt.»

Frøs støtte på 2,3 mrd.

Brevet som ble sendt ut i april har skapt en stor offentlig konflikt mellom Harvard og Det hvite hus.

Blant annet har Trump-administrasjonen truet Harvard med forbud mot å ta opp utenlandske studenter hvis universitetet ikke gir etter for nye krav.

«Ingen regjering, uavhengig av partifarge, har makt til å diktere hva private universiteter kan undervise i, hvem de kan ta opp og ansette, eller hvilke forskningsområder de kan satse på» sa svarte rektor Alan Garber.

Det utløste krav fra Trump om at universitetet må be om unnskyldning. Det har heller ikke skjedd, og til slutt truet Trump-administrasjonen med å frata universitetet skattefritaket, dagen etter at utdanningsdepartementet frøs rundt 2,3 milliarder dollar i føderal støtte til Harvard.

Trump anklager Harvard, og andre amerikanske eliteuniversiteter, for å føye seg etter en venstreorientert ideologi og tillate antisemittisme. Sistnevnte påstand kommer i lys av store propalestinske demonstrasjoner på amerikanske universiteter i fjor.