– Vet du hva han sa? Nå skal jeg «oute» ham. Han sa at «Norway is a great country, and the prime minister is a great guy», sa Støre og lo.

Da Trump la fram tollsatsene for ulike land under den såkalte frigjøringsdagen 2. april, kom det fram at norske varer ville bli ilagt en toll på 15 prosent. Noen dager senere kom imidlertid meldingen om en pause på 90 dager i økningen av tollsatsene for alle land utenom Kina.

Siden Trump inntok Det hvite hus for sin andre presidentperiode, har ni statsledere vært på besøk. Dermed ligger Støre an til å bli den tiende.

Vil unngå tollkrig

Støre har uttalt at han tror at mer toll fører til større politiske uenigheter, og han mener derfor at det er viktig for Europa å finne punkter man kan være enige med USA om – og ikke flere konfliktsaker.

– Vi er enige om at den tollkrigen vi nå ser utvikle seg, er negativ for alle parter. Derfor er det viktig at Europa og USA gjør det de kan for å unngå konflikter, sa han til NTB i midten av denne måneden.

I det samme intervjuet sa statsministeren blant annet at USAs holdning gjør det vanskelig å få til en våpenhvile i Gaza.

– Problemet har jo vært USAs holdning og de føringene USA legger i forhold til Israel for å få til en våpenhvile, der gisler kan settes fri og humanitær hjelp kan komme inn, sa han.

Nyhetsbyrå: «Trump-hvisker» Stoltenberg

Finansminister Jens Stoltenberg har uttalt at han er mest bekymret for ringvirkningene av tollsatsene til Trump. I et intervju 8. april – dagen før tollpausen – trakk han fram usikkerheten som det verste.

– Fordi vi står overfor usikkerhet, og fordi vi ikke vet akkurat hvilke satser ulike land vil gjennomføre, hvor mye mottiltak det vil bli, så er det ingen som i dag med sikkerhet kan si hvor alvorlig dette blir, sa Stoltenberg til NTB.

Jens Stoltenberg var Nato-sjef under Trumps første presidentperiode, fra 2017 til 2021, og de to hadde omfattende kontakt. Da Stoltenberg ble Norges finansminister i februar i år, la nyhetsbyrået Reuters vekt på at han kunne bli Norges «Trump-hvisker» og hjelpe Norge i en potensiell handelskrig med USA.

– Hans utnevnelse gir Norges regjering en erfaren forhandler og diplomat i en tid med globale handelsspenninger, skrev nyhetsbyrået.