I uttalelsen mandag heter det at Kina respekterer at alle parter løser økonomiske og handelsmessige uenigheter med USA gjennom konsultasjon på like vilkår.

Landet vil imidlertid motsette seg at noen inngår avtaler på Kinas bekostning.

Ifølge departementet vil Kina «iverksette mottiltak på en besluttsom og gjensidig måte» hvis noe land prøver å inngå slike avtaler.

Utspillet kommer etter at nyheter om at Trump-administrasjonen forbereder seg på å presse andre land til å begrense handel med Kina i bytte mot tollfritak fra USA.

– Ettergivenhet vil ikke bringe fred, og kompromisser vil ikke bli respektert, sier en talsperson for departementet.

USA har innført 145 prosent toll på innførsel av varer fra Kina, mens Kina har svart med 125 prosent toll på amerikanske varer.